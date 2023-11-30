وفاة مشجع ودادي في حادثة سير.. وأب الضحية يناشد وزير العدل

2023-11-30 / 11:30
0
أميمة نشار - هبة بريس

ناشد أب مشجع ودادي توفي في حادثة سير مميتة سير وزير العدل و المسؤولين و مشجعي الوداد لمعرفة مآل ملفه و إنصافه قضائيا.

وتعود وقائع الحادثة الى سنة 2016 حيث توفي الضحية في حادثة سير اثناء تنقله لمتابعة مباراة فريقه المفضل بمدينة الرباط رفقة مشجعين اثنين.

وأضاف أب الضحية أن ملف ابنه لم يغلق منذ 7 سنوات، مشيرا إلى أن أب الضحية انه التجأ للمحامي من أجل تتبع ملفه و انصافه قضائيا لكن الأخير لم يعر الملف اهتماما تم التجأ بعد ذلك الى التأمينات لكن دون جدوى

و يضيف اب الضحية ان ابنه كان مشجعا وفيا و نشطا للفريق البيضاوي الودادي حيث كان يتنقل في جميع انحاء المملكة من اجل تتبع و مشاهدة فريقه المفضل الوداد البيضاوي مما جعله يستنكر عدم تضامن و مآزرة مشجعي الوداد و الفريق الودادي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إقامة صلاة الاستسقاء غدا الجمعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة

إقامة صلاة الاستسقاء غدا الجمعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة

2023-11-30 / 11:18
Photo of يهم التلاميذ.. إطلاق برنامج وطني للدعم خلال فترة العطلة

يهم التلاميذ.. إطلاق برنامج وطني للدعم خلال فترة العطلة

2023-11-30 / 11:02
Photo of طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-30 / 09:05
Photo of أزمة التعليم…عامل إقليم سطات يترأس لقاء تواصليا لحلحلة الوضع

أزمة التعليم…عامل إقليم سطات يترأس لقاء تواصليا لحلحلة الوضع

2023-11-29 / 22:31
Photo of مضيق_فنيدق..ممثلوا جمعيات آباء و أولياء التلاميذ يناشدون الأستاذة لإستئناف عملهم

مضيق_فنيدق..ممثلوا جمعيات آباء و أولياء التلاميذ يناشدون الأستاذة لإستئناف…

2023-11-29 / 22:12
Photo of تقرير رسمي ..‬المغرب‭ ‬يفقد‭ ‬سنويا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬و700 ‬طبيب‭)‬ة)

تقرير رسمي ..‬المغرب‭ ‬يفقد‭ ‬سنويا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬و700…

2023-11-29 / 21:32
Photo of بسبب وصف رجال التعليم بالمرتزقة …”الهاكا” تعاقب “mfm”

بسبب وصف رجال التعليم بالمرتزقة …”الهاكا” تعاقب “mfm”

2023-11-29 / 21:03
Photo of مراكش.. انعقاد الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب

مراكش.. انعقاد الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب

2023-11-29 / 20:17
Photo of ترانسبرنسي المغرب : عزل القاضي عفيف البقالي عقوبة غير مبررة 

ترانسبرنسي المغرب : عزل القاضي عفيف البقالي عقوبة غير…

2023-11-29 / 19:50
Photo of غياب أطباء مختصين في الجهاز التنفسي بالمستشفى الجهوي ببني ملال يصل البرلمان

غياب أطباء مختصين في الجهاز التنفسي بالمستشفى الجهوي ببني…

2023-11-29 / 19:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق