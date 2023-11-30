الوداد يصل لأبيدجان لتصحيح مساره في دوري أبطال أفريقيا

سافر أمس مساءً الوداد الرياضي لكرة القدم إلى مدينة أبيدجان الإيفوارية، استعدادا لمواجهة اسيك ميموزا ، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسيبحث فريق الوداد عن الفوز ولا شيء غيره في مباراته أمام مضيفه، حيث يدرك أن أي نتيجة أخرى غير الفوز قد تزيد من تعقيد وضعيته في الظرفية الحالية بعد تلقيه، أخيرا، 3 هزائم متتالية.

وقال عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي، إن الفريق يمر من فترة “جد حساسة”، وأنه في حاجة إلى العودة للدخول في أجواء المباريات، من جديد، بعد خسارته نهائي الدوري الأفريقي أمام ماميلودي صن داونز.

وتبدو مهمة الوداد في أمام أسيك ميموزا صعبة جدا، إذ إن الأخير فاز بهدفين لصفر في آخر مباراة جمعته أمام نظيره المغربي، في 9 مارس 2019.

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