الوداد يصل لأبيدجان لتصحيح مساره في دوري أبطال أفريقيا

الوداد يصل لأبيدجان لتصحيح مساره في دوري أبطال أفريقيا

2023-11-30 / 10:14
0

سافر أمس مساءً الوداد الرياضي لكرة القدم إلى مدينة أبيدجان الإيفوارية، استعدادا لمواجهة اسيك ميموزا ، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسيبحث فريق الوداد عن الفوز ولا شيء غيره في مباراته أمام مضيفه، حيث يدرك أن أي نتيجة أخرى غير الفوز قد تزيد من تعقيد وضعيته في الظرفية الحالية بعد تلقيه، أخيرا، 3 هزائم متتالية.

وقال عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي، إن الفريق يمر من فترة “جد حساسة”، وأنه في حاجة إلى العودة للدخول في أجواء المباريات، من جديد، بعد خسارته نهائي الدوري الأفريقي أمام ماميلودي صن داونز.

وتبدو مهمة الوداد في أمام أسيك ميموزا صعبة جدا، إذ إن الأخير فاز بهدفين لصفر في آخر مباراة جمعته أمام نظيره المغربي، في 9 مارس 2019.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الأول أفريقيا وعربيا

المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الأول أفريقيا وعربيا

2023-11-30 / 11:47
Photo of التوقيع على اتفاقية الترشيح المشترك لاستضافة نهائيات مونديال 2030

التوقيع على اتفاقية الترشيح المشترك لاستضافة نهائيات مونديال 2030

2023-11-30 / 09:39
Photo of دوري الأبطال.. أرسنال يقسو على لانس ويعبر نحو دور الثمن

دوري الأبطال.. أرسنال يقسو على لانس ويعبر نحو دور…

2023-11-29 / 23:07
Photo of دوري الأبطال.. ريال مدريد يفوز على نابولي

دوري الأبطال.. ريال مدريد يفوز على نابولي

2023-11-29 / 23:04
Photo of تين هاغ يفاجئ زياش بتصريح مثير بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد

تين هاغ يفاجئ زياش بتصريح مثير بعد تألقه أمام…

2023-11-29 / 22:32
Photo of دوري الأبطال.. النصيري يسجل هدفا رائعا والصيباري يرد بهدف أروع

دوري الأبطال.. النصيري يسجل هدفا رائعا والصيباري يرد بهدف…

2023-11-29 / 20:49
Photo of زياش يتألق بأداء “خرافي” أمام أنظار أمرابط في دوري أبطال أوروبا

زياش يتألق بأداء “خرافي” أمام أنظار أمرابط في دوري…

2023-11-29 / 20:43
Photo of النصيري يواصل تألقه بهدف رائع أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

النصيري يواصل تألقه بهدف رائع أمام آيندهوفن في دوري…

2023-11-29 / 20:02
Photo of “حكيم زياش” يسجل أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

“حكيم زياش” يسجل أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

2023-11-29 / 19:21
Photo of زياش وأمرابط أساسيان في قمة غلطة سراي ضد مانشستر يونايتد

زياش وأمرابط أساسيان في قمة غلطة سراي ضد مانشستر…

2023-11-29 / 17:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق