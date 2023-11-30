بسبب الجفاف.. المغرب يمدد عملية استيراد القمح 3 أشهر

هبة بريس

قرر المغرب تمديد عملية استيراد القمح من الخارج لمدة 3 أشهر أخرى.

وأفاد المكتب الوطني المهني للحبوب، أن المغرب سيقدم دعماً لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين، في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف.

وأضاف المكتب في مذكرة على موقعه الإلكتروني أن تمديد خطة الاستيراد من يناير إلى أبريل 2024 وافقت عليها وزارتا المالية زالفلاحه على أن تنشر تفاصيل الدعم بشكل منفصل.

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