طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي خلال الصباح والليل بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب الشرقية.

ويرتقب أيضا أن تتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية خلال الصباح فوق كل من السواحل الشمالية والجنوبية والسهول الوسطى، مع مرور سحب من الأجواء العليا بمعظم أرجاء المملكة.

كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالسهول الأطلسية الوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة وشمال الريف، مع هبوب رياح رملية محلية بالسهول الوسطى، وداخل الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و06 درجات بالهضاب الشرقية، ومرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة، وما بين 12 و 16 درجة بالقرب من السواحل، وأقصى الشمال الغربي، و جنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 07 و 13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا في السهول الداخلية، وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية والشرق، فيما ستنخفض في باقي المناطق.

أما البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طنجة وكاب سيم، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان والعيون، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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