دوري الأبطال.. أرسنال يقسو على لانس ويعبر نحو دور الثمن

حسم آرسنال تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه مساء الأربعاء على ضيفه لانس 6-0، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وأحرز أهداف آرسنال كل من كاي هافيرتز (13) وجابرييل جيسوس (21) وبوكايو ساكا (23) وجابرييل مارتينيلي (37) ومارتن أوديجارد (45+1)، وجورجينيو (88 من ركلة جزاء).

وارتفع رصيد آرسنال إلى 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أيندهوفن، ليضمن التأهل متصدرا للمجموعة، فيما بقي رصيد لانس 5 نقاط في المركز الثالث، ليفقد فرصة التأهل.

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