دوري الأبطال.. ريال مدريد يفوز على نابولي

دوري الأبطال.. ريال مدريد يفوز على نابولي

2023-11-29 / 23:04
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هبة بريس _ رياضة

حقق ريال مدريد فوزا على نظيره نابولي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 4-2، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية ريال مدريد رودريجو في الدقيقة 11، وجود بيلينجهام في الدقيقة 22 ونيكو باز في الدقيقة 84، وخوسيلو في الدقيقة 90+4.

وجاء هدفي فريق نابولي الإيطالي كلا من جيوفاني سيميوني في الدقيقة التاسعة، واندري أنجويسا في الدقيقة 47.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة وكان قد ضمن التأهل للدور المقبل في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الأخر، تجمد رصيد نابولي عند 7 نقاط ويتبقى له مباراة في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ويحتاج للفوز لضمان التأهل للدور المقبل.

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