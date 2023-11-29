إضراب عن الطعام أمام البيت الأبيض تنديدا بالحرب على غزة

2023-11-29 / 22:48
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هبة بريس _ متابعة

بدأ ناشطون، من بينهم الممثلة الأمريكية سينثيا نيكسون، المشهورة بدورها في مسلسل “الجنس والمدينة”، إضرابا عن الطعام خارج البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، بهدف الضغط على الرئيس جو بايدن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وسيواصل الناشطون إضرابهم لمدة خمسة أيام ليتزامن مع النهاية المقررة للهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحافي أمام البيت الأبيض، ندد ناشطون مؤيدون للفلسطينيين بالرئيس الأمريكي وكبار مسؤوليه. وانتقدوا إدارة بايدن لدعمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي راح ضحيتها حتى الآن ما يقرب من 15000 شخص، بما في ذلك أكثر من 6000 طفل.

وقالت نيكسون التي قدمت نفسها على أنها “أم لأطفال يهود أجدادهم ناجون من المحرقة”، “في سبعة أسابيع، قتلت إسرائيل من المدنيين على شريط صغير من الأرض عددا أكبر من القتلى خلال 20 عاما من الحرب في دولة أفغانستان بأكملها”.

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