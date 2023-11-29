تضامن بجنيف في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

2023-11-29 / 22:16
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هبة بريس _ وكالات

نظمت مجموعة من الناشطين السويسريين في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فعالية تضامنية بمحطة القطار الرئيسية في جنيف، رفعت فيها شعارات مطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الموافق 29 نوفمبر، والذي يتزامن مع هدنة مؤقتة في القطاع، بعد نحو 49 يوما من القصف الإسرائيلي.

وشهد يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني تفاعلا واسعا، ومطالبات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

هذا وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، أنه بدون حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية، من المستحيل أن تضمن إسرائيل أمنها، وأن موسكو تعمل لهذا الحل.

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى أن قطاع غزة يعيش “كارثة إنسانية ملحمية”، موجها خطابه للعالم قائلا “يجب ألا نغض الطرف”.

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