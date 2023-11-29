دوري الأبطال.. النصيري يسجل هدفا رائعا والصيباري يرد بهدف أروع

حقق آيندهوفن الهولندي فوزا مثيرا أمام مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف لإثنين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتألق يوسف النصيري في مباراة اليوم حين سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47 بطريقة رائعة، قبل أن يرد عليه مواطنه إسماعيل الصيباري بهدف اروع في الدقيقة 68.

وتمكن بعدها آيندهوفن من قلب الطاولة على اشبيلية بعد طرد لاعبه الأرجنتيي لوكاس اوكامبوس، حيث حقق الفريق الهولندي فوزا مثيرا وأطاح رسميا بالفريق الاندلسي من دوري الأبطال.

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