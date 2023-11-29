بسبب وصف رجال التعليم بالمرتزقة …”الهاكا” تعاقب “mfm”
وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، إنذار لإذاعة وتلفزة “إم إف إم” في قرار له بيوم 27 نونبر، مع توقيف بث برنامج “أش واقع” لمدة شهر على الأكثر، بعدما تضمنته حلقة 11 أكتوبر 2023 من عبارات، مخالفة لدفتر تحملات الشركة الإعلامية، بناء على مجموعة من الشكايات توصل بها المجلس .
وتفاعلا مع تلك الشكايات، سجل المجلس الأعلى في قراره، صدور عبارات على لسان ضيف الحلقة تضمنت: “هادو ماشي مربيين، هادو مرتزقة…، هادو دوزو الكونكور د البوليس مجابش الله، دوز الكونكور د الديوانة مجابش الله، دوز الكونكور ديال العدولات مجابش الله، لقا التعاقد مفتوح وهذا وجا… هذا راه زرك، هادو راه ناس لا يستحقون حتى شي حاجة في الخدمة العمومية، هذا هو موقفي أنايا. أغلبهم والله ما تعطيه يشرب هاذ الماء مكايسوا والو، عندو شي دبلوم خاوي جابو بالحفاظة أولى بالنقيل ولكن راه مكايسوا والو (…)..”.
وأكد قرار الهيئة ذاتها، أن الشركة لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالالتزامات ذات الصلة بأخلاقيات البرامج، صون الكرامة الإنسانية، وواجب التحكم في البث، وبناء عليه أمرت الهيئة بإذاعة هذا البيان في منتصف حلقة برنامج “صباح الخير يا بلادي”، وفي بداية حلقة برنامج “أش واقع” المواليتين لتاريخ تبلغيها هذا القرار.
واعتبرت الهيئة ذاتها، أن ما ورد من تصريحات خلال الحلقة المذكورة لا يمكن “إدراجه في خانة الرأي أو الموقف الشخصي الخاص به، ومن شأنها أن تشكل بطبيعتها تعبيرات ذات حمولة قدحية مسيئة، حتى وإن كانت غير متصلة بشخص بعينه، ويبقى من شأنها المس بكرامة فئة معينة، وإثارة الحساسية، مما يجعل المضمون يتجاوز الإطار العام لممارسة حرية التعبير والنقد ليتعداه إلى التعميم المسيء والمس بالكرامة”.
كما اعتبر المصدر ذاته، أن “تدخل منشطة البرنامج لم يكن ملائما بالنظر لما قيل، وفق ما يقتضيه واجب التنشيط المسؤول الذي يحترم كافة المستمعين، ما يجعله لم يحترم متطلبات التحكم في البث”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
32 تعليقات
اتقوا الله.
صحيح أن البعض منهم يحتاج التكوين و المراقبة، لكن على العموم، معظمهم يقوم بعمله بقدر المقابل المادي الذي يتقاضاه.
لهذا وجب إعطاء الأستاذ المكانة التي يليق بها و عدم الإنصياع و راء الأحكام الجاهزة التي لا تخدم المدرسة العمومية.
هذا هجوم بلا مبرر على فئة من المفترض ان تحظى بالاحترام لا الاهانة
احيي الهاكا على هذا الموقف المحترم
و ان لم يحترم الاستاذ و لم يحترم الاب و الام و لم تحترم الدولة
و يقوم هؤلاء الاشخاص بتعميم السب و القدح فان ذلك امر خطير يمس هبة الدولة و المجتمع
و كن نطبق مبدأ. احترم تحترم
مجرد تساؤل
متى يأتي الحساب !!!؟؟؟
جاء في المقال في وصف المعلمين ما نصه:
“هادو ماشي مربيين، هادو مرتزقة…، هادو دوزو الكونكور د البوليس مجابش الله، دوز الكونكور د الديوانة مجابش الله، دوز الكونكور ديال العدولات مجابش الله، لقا التعاقد مفتوح وهذا وجا… هذا راه زرك، هادو راه ناس لا يستحقون حتى شي حاجة في الخدمة العمومية، هذا هو موقفي أنايا. أغلبهم والله ما تعطيه يشرب هاذ الماء مكايسوا والو، عندو شي دبلوم خاوي جابو بالحفاظة أولى بالنقيل ولكن راه مكايسوا والو ” انتهى الاقتباس
شتم الشعب المغربي واحتقاره، سياسة ممنهجة في المغرب وعلى أعلى المستويات.
في تدوينة نشرها الداعية رضوان بن عبد السلام في حسابه على “انستغرام” قال أن”المدرسة أصبحت منبعا للفساد والجهل، ويمكنك الوقوف أمام باب المدارس والثانويات وستظن أنك واقف أمام دار الدعارة”.
1- وزير العدل عبد اللطيف وهبي نفسه نعت المغربيين بـ “أبناء زنا”.
2- الحسن 2 أمير المؤمنين نعت المغربيين بالأوباش.
3- وريثة أمير المؤمنين أم 6 رمى أطفالكم في البحر وطحنهم في شاحنة الزبالة.
4- محمد بوسعيد وزير الاقتصاد السابق نعت المغربيين بالمداويخ.
5- رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب نعت المغربيين بالمرضى.
6- عزيز أخنوش رئيس حكومة دجاجتكم نعت المغربيين بالممربينش.
7- أمير المؤمنين يصدر عفوه عن البدوفيليين، مغتصبي أطفال المغرب.
8- خديجة زومي، البرلمانية من داخل البرلمان أعلنت أن الدعارة تساهم في اقتصاد البلاد، ويجب أن تكون لدينا الجرأة للإقرار بذلك.
يجب على الهاكا الانتباه لأن هناك محطات بث تنشيطيةةوجب النظر في ترخيصاتها وإيقافها عن العمل ،لأنها تسيء للمغرب والمغاربة ،مثل محطة راديو مارس الذي فيه أول أمس تسلط حمزة بورزوق على المدرب الركراكي،الذي نعتبره مدربا وطنيا ورمزا كرويا رفع راية البلد للسماء ،وmfmالتي تسلطت هي أيضا على رموز البلاد رجال التعليم،بكلام نابي سيء .هل هاتان اامحطتان خانت بلدهما المغرب ،ومن وراءهما ،بالطعن المسيء للمغرب العظيم ،هاته المحطتان يأتي لها الأميون .والغريب في الأمر موظفو راديو مارس قالو جماعة كلنا بورزوق .وكان لحظتها حاضرا ،عمارة ومن معه وراديو مارس يتطاولون مثيرا ولا يؤ دون عملهم بشكل حيادي وتامغربيت ينحازون لفرق رياضية دون أخرى ،لاتوجد باستوديوهاتهم سوى الرجاء والوداد ،يركزون على الفرقتان دوما ،فأين مراقبة الجامعة الملكية لهذه القناة نتمنى توقيفها ،وغلقها هي والإيم إيف إيم،لم يحترما دفاتر التحملات،ومنعهما على الاقل من المباشر.وفرض ثلاثة أيام تاجيل على بث برامجهما حتى يراجعا ماسيقدمانه ،ماكل شيء يقال وشكرا على هاته المنصة التعبيرية 🇲🇦
لماذا أصبحنا نعاقب من يقول ااصراحة ، ليس رأيه لوحدة ، بل هي آراء الملايين
كاد المعلم ان يكون رسولا. دهبت مع جيل الستينات والسبعينات والثمانينات. اما الان فشعارهم الاجور العالية والامتيازات والاحتماء بالنقابات، ووووووو. الكفاءة منعدمة والتضحية خليها عندك كل المضاهرات كانت على حساب اوقات التلاميد، ولا مرة في العطل واليبت والاحد. اين هو العدل يا مربيي الاجيال!!!!؟؟؟؟
هل المعلم يدخل في إطار هبة الدولة هههههه
يجب الدخول الى التعليم بدبلوم يعني يجب على الدولة احداث مراكز التكوين النظري والعملي لتكوين الطلبة الأساتذة أحسن تكوين كما كان في التسعينات حيث يجري المتدربون امتحانات التخرج تعترف فيه الوزارة بكفاءة هذا الطالب اوذاك ويخضع بعد مرور سنة على اشتغاله في الميدان لمراقبة من طرف المفتش من أجل ترسيمه او اتخاذ قرار اخر تجاهه.
للأسف الشديد هناك بعض المنابر الاعلامية تخرج عن السياق و ترتمي في حضن التفاهة التي اصبحت مادة دسمة يجعلها كل متتبع مرجعية فكرية له ، و عندما يتجرد المرء من قيم الاخلاق النبيلة و المبادئ الانسانية في ردود انفعالاته أو غضبه او ابداء رأيه فهو لا يعدو كونه ينهق كما تنهق الحمير في البرية ، و هجومم هذا النكرة على رجال و نساء التعليم لا يتسم بالبراءة ابدا لان استخدام مصطلحات قدحية هو حمولة حقدية يحملها صاحبها كما يحملها العديد من الاشخاص ، تجعله يسقط في مستنقع التافهين و الغوغائيين . اتهمت الأساتذة بكونهم غير مؤهلين لمزاولة المهنة ، و ما موقعك انت من هذا التقييم ؟ خصوصا و انك فضلت القبع في القاع حيث لا تستطيع الارتقاء الى الاعلى لا فكريا و لا معنويا و لا اجتماعيا ، و مستواك هو ذاك العفن الذي طرحته في قناة لا تحترم الاستاذ و هي بذلك شريكة معك في هذا القدح المفضوح ، سيبقى الاستاذ محفوظ الكرامة عند اولئك الذين يعرفون حق المعرفة ما معنى الاخلاق و ما معنى الكلمة الطيبة و ما معنى احترام الاخرين !!!
نتا نيت ضعيف المستوى. كاين خطأ في التعبير ديالك