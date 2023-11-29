بسبب وصف رجال التعليم بالمرتزقة …”الهاكا” تعاقب “mfm”

2023-11-29 / 21:03
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هبة بريس _ الرباط

وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، إنذار لإذاعة وتلفزة “إم إف إم” في قرار له بيوم 27 نونبر، مع توقيف بث برنامج “أش واقع” لمدة شهر على الأكثر، بعدما تضمنته حلقة 11 أكتوبر 2023 من عبارات، مخالفة لدفتر تحملات الشركة الإعلامية، بناء على مجموعة من الشكايات توصل بها المجلس .

وتفاعلا مع تلك الشكايات، سجل المجلس الأعلى في قراره، صدور عبارات على لسان ضيف الحلقة تضمنت: “هادو ماشي مربيين، هادو مرتزقة…، هادو دوزو الكونكور د البوليس مجابش الله، دوز الكونكور د الديوانة مجابش الله، دوز الكونكور ديال العدولات مجابش الله، لقا التعاقد مفتوح وهذا وجا… هذا راه زرك، هادو راه ناس لا يستحقون حتى شي حاجة في الخدمة العمومية، هذا هو موقفي أنايا. أغلبهم والله ما تعطيه يشرب هاذ الماء مكايسوا والو، عندو شي دبلوم خاوي جابو بالحفاظة أولى بالنقيل ولكن راه مكايسوا والو (…)..”.

وأكد قرار الهيئة ذاتها، أن الشركة لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالالتزامات ذات الصلة بأخلاقيات البرامج، صون الكرامة الإنسانية، وواجب التحكم في البث، وبناء عليه أمرت الهيئة بإذاعة هذا البيان في منتصف حلقة برنامج “صباح الخير يا بلادي”، وفي بداية حلقة برنامج “أش واقع” المواليتين لتاريخ تبلغيها هذا القرار.

واعتبرت الهيئة ذاتها، أن ما ورد من تصريحات خلال الحلقة المذكورة لا يمكن “إدراجه في خانة الرأي أو الموقف الشخصي الخاص به، ومن شأنها أن تشكل بطبيعتها تعبيرات ذات حمولة قدحية مسيئة، حتى وإن كانت غير متصلة بشخص بعينه، ويبقى من شأنها المس بكرامة فئة معينة، وإثارة الحساسية، مما يجعل المضمون يتجاوز الإطار العام لممارسة حرية التعبير والنقد ليتعداه إلى التعميم المسيء والمس بالكرامة”.

كما اعتبر المصدر ذاته، أن “تدخل منشطة البرنامج لم يكن ملائما بالنظر لما قيل، وفق ما يقتضيه واجب التنشيط المسؤول الذي يحترم كافة المستمعين، ما يجعله لم يحترم متطلبات التحكم في البث”.

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‫2 تعليقات

  1. اوافق على ما قاله ضيف برنامج اش واقع اذاعة mfm لان هؤلاء غير مؤهلين لمهنة التربية الوطنية ضعيفو المستوى جدا جدا
    وهل المعلمة التي كتبت لتلامذتها اسم وجبة العشاء le diné بدل le diner
    هل هذه معلمة ؟؟؟؟؟؟

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  2. بعض هذه المحطات التي لم تضف شيءا او قيمة مضافة للفعل الاعلامي هي من تستحق كل تلك التعاليق الموجهة لرجال التعليم

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