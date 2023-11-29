زياش يتألق بأداء “خرافي” أمام أنظار أمرابط في دوري أبطال أوروبا

تألق الدولي المغربي حكيم زياش بأداء “خرافي” أمام أنظار مواطنه سفيان أمرابط وساهم في قيادة فريقه غلطة سراي للتعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لمثلها، اليوم الأربعاء، في مرحلة مجموعات دوري الأبطال.

وقدم زياش مستوى مميز في مباراة اليوم، حيث سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 29 والثاني في الدقيقة 62، قبل أن يصنع الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وعرفت المباراة مشاركة سفيان أمرابط كأساسي من جانب مانشستر يونايتد، حيث لعب 58 دقيقة قبل أن يترك مكانه.

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