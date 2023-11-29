بحضور أبرز النجوم المغاربة..مهرجان مراكش يكرم فوزي بنسعيدي

2023-11-29 / 21:08
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بحضور نجوم الشاشة الصغيرة و السينما..كرم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته العشرين، اليوم الأربعاء المخرج المغربي الكبير فوزي بنسعيدي.

ووسط تصفيقات حارة، و أصوات تهتف داخل القاعة “نحبك فوزي”، تم عرض مقطع فيديو يعرض أبرز نجاحات المخرج المغربي فوزي بنسعيدي، و تألقه في السينما كمخرج و ممثل جسد عدد من الأدوار.

وبدوره، تسلم المخرج المغربي درع التكريم من الإعلامية المغربية نبيلة الكيلاني، موجها الشكر لكل داعميه في مسيرته الفنية على رأسهم رفيقة دربه زوجته.

فوزي بنسعيدي هو خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط سنة 1990، وهو ما أهله لتوجيه مواهبه نحو الوجهة الصحيحة إذ  تابع دراسته العليا في جامعة باريس حيث حصل على الماجستير في المسرح، كما انضم بعدها إلى المعهد الوطني العالي للفن الدرامي بالعاصمة الفرنسية.

اشتغل في المسرح وتعلم تقنيات التشخيص، وتعلم تقنيات السيناريو على يد السيناريست الفرنسي جون كلود كاريير الحاصل على جائزة أوسكار فخرية عن مجمل أعماله.

مسار بنسعيدي الفني حافل بالعطاء والتتويج و النجاحات،وذلك بسبب نظرته الفريدة للعمل السينمائي، الذي جعل اسمه يبرز عالميا عبر عدة مهرجانات كبرى مثل “كان” و “برلين” و “تورنتو” و غيرها من التظاهرات المرموقة.

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