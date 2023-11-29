غوتيريش…قطاع غزة يعيش “كارثة إنسانية ملحمية”

هبة بريس _ وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء إن قطاع غزة يعيش “كارثة إنسانية ملحمية”، وأضاف موجها خطابه للعالم “يجب ألا نغض الطرف”.

وأوضح غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي ترأس بلاده المجلس في نوفمبر تشرين الثاني “هناك مفاوضات مكثفة جارية لإطالة أمد الهدنة في غزة، وهي تحظى بترحيب قوي من جانبنا، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وأطلع غوتيريش المجلس على مدى تنفيذ القرار الذي اعتمده في وقت سابق من الشهر الجاري والذي دعا إلى هدن إنسانية من القتال للسماح بتوصيل المساعدات وتحرير كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وكثفت الأمم المتحدة خلال الهدنة عمليات توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، لكن غوتيريش قال إن مستوى المساعدات “لا يزال غير كاف على الإطلاق لتلبية الاحتياجات الضخمة”.

وأضاف “سكان غزة يعيشون في كارثة إنسانية ملحمية أمام أعين العالم… يجب ألا نغض الطرف”.

وسافر عدد من وزراء الخارجية العرب أيضا إلى نيويورك ومن المقرر أن يلقوا كلمة أمام المجلس في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp