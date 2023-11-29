ترانسبرنسي المغرب : عزل القاضي عفيف البقالي عقوبة غير مبررة 

2023-11-29 / 19:50
0
هبة بريس _ الرباط

دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغربي على خط قضية عزل القاضي عفيف البقالي، والذي يشغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية

وقالت الجمعية أعلاه أن الأمر يعد ،عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة”.

وسجلت الجمعية، في بلاغ لها أن هناك “شهادات التنويه بنزاهة واستقامة هذا القاضي وحسن سلوكه مع المتقاضين ومع المواطنين بصفه عامة”.

وأكدت “ترانسبرنسي المغرب” أن البقالي تعرض “لهذه العقوبة القاسية بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه ويدعو إلى تقويم السلوكات المنحرفة”.

وأوضحت الجمعية أن مثل هذه العقوبة تشكل “تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء، وتشكل مسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع “.

وشددت الجمعية أن تنقيل البقالي من مدينة العيون حيث تقطن أسرته إلى مدينة الراشيدية كان “بدون مراعاة وضعه الاجتماعي وبدون طلب منه يشكل شططا وانحرافا في استعمال سلطة النقل بدون ضوابط معقولة ويشكل عقوبة مقنعة”.

واعتبرت الجمعية أن حالة البقالي تبين أنه يجب “حمايه القضاة من التسلط الذي يمارسه أحيانا بعض رؤسائهم الإداريين الذين يعتبرون القاضي موظفا رهن إشارتهم وليس سلطة مستقلة يتعين احترام استقلالها والحرص على نزاهتها وتشجيعها”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير رسمي ..‬المغرب‭ ‬يفقد‭ ‬سنويا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬و700 ‬طبيب‭)‬ة)

تقرير رسمي ..‬المغرب‭ ‬يفقد‭ ‬سنويا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬و700…

2023-11-29 / 21:32
Photo of بسبب وصف رجال التعليم بالمرتزقة …”الهاكا” تعاقب “mfm”

بسبب وصف رجال التعليم بالمرتزقة …”الهاكا” تعاقب “mfm”

2023-11-29 / 21:03
Photo of مراكش.. انعقاد الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب

مراكش.. انعقاد الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب

2023-11-29 / 20:17
Photo of غياب أطباء مختصين في الجهاز التنفسي بالمستشفى الجهوي ببني ملال يصل البرلمان

غياب أطباء مختصين في الجهاز التنفسي بالمستشفى الجهوي ببني…

2023-11-29 / 19:16
Photo of “المجلس الأعلى للحسابات” ينشر تقريرا حول تفعيل الجهوية المتقدمة

“المجلس الأعلى للحسابات” ينشر تقريرا حول تفعيل الجهوية المتقدمة

2023-11-29 / 19:03
Photo of “مراجعة مدونة الأسرة” .. “التوحيد والإصلاح” تؤكد على سمو المرجعية الإسلامية

“مراجعة مدونة الأسرة” .. “التوحيد والإصلاح” تؤكد على سمو…

2023-11-29 / 18:43
Photo of الحوز: انطلاق أشغال بناء أولى المنازل بجماعتي ابادو وثلاث نيعقوب

الحوز: انطلاق أشغال بناء أولى المنازل بجماعتي ابادو وثلاث…

2023-11-29 / 17:39
Photo of “سمح ليا الله يرحم الوالدين ندوز”…هكذا هو حال شوارع سطات

“سمح ليا الله يرحم الوالدين ندوز”…هكذا هو حال شوارع…

2023-11-29 / 17:22
Photo of البيضاء: خضارة “سوق بزيل” يعبرون عن استيائهم بسبب إقصائهم من “السوق النموذجي”

البيضاء: خضارة “سوق بزيل” يعبرون عن استيائهم بسبب إقصائهم…

2023-11-29 / 17:02
Photo of عبودة المصري..بائع كشري بشوارع طنجة يفتح قلبه “لهبة بريس”

عبودة المصري..بائع كشري بشوارع طنجة يفتح قلبه “لهبة بريس”

2023-11-29 / 16:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق