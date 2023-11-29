غياب أطباء مختصين في الجهاز التنفسي بالمستشفى الجهوي ببني ملال يصل البرلمان

2023-11-29 / 19:16
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هبة بريس _ خريبكة

قالت ثورية عفيف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن جناح الأمراض التنفسية بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، يعيش وضعا مزريا، وذلك نتيجة غياب أطباء مختصين في الجهاز التنفسي منذ شهر ماي الماضي، الأمر الذي زاد من حدة معاناة المرضى.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث حذرت فيه، أن من شأن هذا الغياب أن يهدد حياة المرضى لا قدر الله، خاصة أمام كثرة العوامل المسببة في انتشار ذلك المرض واشتداد مضاعفاته لدى المرضى المصابين.

وطالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالكشف عن تدابيرها من أجل التعجيل بتعيين مختصين في الجهاز التنفسي بالمركز الاستشفائي الجهوي المذكور.

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