“مراجعة مدونة الأسرة” .. “التوحيد والإصلاح” تؤكد على سمو المرجعية الإسلامية

هبة بريس _ الرباط

كشفت “حركة التوحيد والإصلاح”، عن أبرز التعديلات المقترحة من لدنها بخصوص تعديل مدونة الأسرة، حيث أكدت أن هذه التعديلات تتعلق بمواضيع تيسير الزواج وبناء أسرة مستقرة، وتعزيز تماسك الأسرة وتفعيل آليات ومساطر الصلح والوساطة الأسرية، ومسائل النسب والبنوة وحفظ مصلحة الطفل، ومسائل الإرث وحفظ مصالح الأطراف الضعيفة.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة لتقديم مذكرتها بخصوص المدونة، الأربعاء 29 نونبر 2023 بالرباط، حيث توقف رشيد العدوني، نائب رئيس الحركة، عند أبرز هذه التعديلات المقترحة، ومنها “تيسير الزواج وبناء أسرة مستقرة”، من خلال تبسيط مساطره الإدارية وإجراءات انعقاده وحسن توثيقه، وكذا السعي لتدقيق وترشيد الزواج قبل سن الأهلية القانونية، وسماع دعوى الزوجية، وتعديد الزوجات، وتدبير الأموال المكتسبة.

وبخصوص الشروط الإدارية لعقد الزواج، شددت الحركة على لسان العدوني، أن التوثيق الرسمي لعقد الزواج من واجبات العصر، داعية إلى قيام الدولة بكل الإجراءات المشروعة والكفيلة باعتماد، وإزالة الصعوبات التي تعترض هذا التوثيق.

وعن زاوج الأفراد قبل سن الأهلية القانونية، ذكر العدوني أن الأصل هو اعتماد سن الرشد القانوني (18 سنة)، مع الإبقاء على إمكانية الإذن بزواج من اقترب (ت) من سن أهلية للزواج والتي يكون الزواج فيها مصلحة واقعة وراجحة، يقدرها القضاء المختص مع الأولياء الشرعيين، مع التنصيص على إلزامية الجمع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية، ويمكن اعتماد خمس عشرة سنة كحد أدنى لإمكانية إعطاء الإذن.

ودعت الحركة إلى الإبقاء على سماع دعوى ثبوت الزوجية الواردة في المادة 16 لا إلغاءها، واقترحت فرض غرامة مالية على من يثبت تماطله في توثيق زواجه دون سبب استثنائي وجيه، مشددة أن إلغاء المادة 16 قد يسهم في مفاسد متعددة منها ما يضر بالمتزوجين وحقوقهم، وأشدها ما يلحق الأطفال من أضرار وهدر لحقوقهم، علما أن الشريعة الإسلامية تسعى إلى تصحيح أنكحة الناس بأقل شبهة، حفظا للأنساب والأعراض وتضييقا لدائرة السفاح والفساد، وارتقاء بالعلاقة إلى دائرة المشروعية والمسؤولية.

وبخصوص تعدد الزوجات، ترى الحركة الإبقاء على إباحته بالنظر لورود نص قطعي من كتاب الله عز وجل يبيحه، ولما يحققه عند إعماله بضوابطه من مصلحة للمرأة والأسرة، مشيرة إلى أن المذكرة تسعى إلى ضبط مسطرته، وتخفيف بعض قيوده التي قد تسبب العنت للأفراد، وتدفع إلى ممارسة التعدد غير الموثق الذي يضر بالأسرة والمجتمع.

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