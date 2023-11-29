إسبانيا تعلن انتهاء الأزمة الدبلوماسية مع إسرائيل

2023-11-29 / 17:55
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الدبلوماسية مع إسرائيل انتهت، وفق ما ذكرت صحيفة “20 مينتوس” المحلية.

وأضاف ألباريس أن “إسبانيا لديها موقف واضح جدًا بشأن الصراع في الشرق الأوسط، وأنها لن تتسامح مع أي تصريحات جديدة صادرة عن إسرائيل بشأن الدعم المزعوم لحركة حماس”.

وبحسب الصحيفة، أوضح وزير الخارجية أنه تحدث، أمس الإثنين، مع السفير الإسرائيلي في إسبانيا، الذي أكد له أن “الكلمات الكاذبة تماما لرئيس إسرائيل تجاه رئيس الحكومة (بيدرو سانشيز) غير مقبولة”، بالنسبة للسلطة التنفيذية، “ولا يمكن تكرارها مرة أخرى”.

علاوة على ذلك، ذكّره بأن موقف إسبانيا “منذ اللحظة الأولى هو الرفض المطلق للهجوم الذي نفذته حركة حماس والتضامن مع الضحايا، اثنان منهم إسبان، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن فورا ودون قيد أو شرط.

وأضاف أن “صوت إسبانيا لن يخفض ولو قليلا، وسنواصل المطالبة بوقف إطلاق نار واسع النطاق قدر الإمكان، وحل نهائي يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، قبل أن يؤكد أن “هذا لا ينفي” ذرة من القوة لإدانتنا للهجوم المسلح.

واعتبر ألباريس أنه ليست هناك حاجة للتوسع أكثر في هذا الشأن، فقد كان موقف إسبانيا واضحا وستظل الحكومة دائما “من بين أولئك الذين يبنون السلام”، وأنهم يعملون على أن تكون هذه المرة هي الأخيرة التي يحدث فيها هذا العنف في الشرق الأوسط.

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