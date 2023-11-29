زياش وأمرابط أساسيان في قمة غلطة سراي ضد مانشستر يونايتد

زياش وأمرابط أساسيان في قمة غلطة سراي ضد مانشستر يونايتد

2023-11-29 / 17:50
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يشارك الدوليان المغربيان حكيم زياش وسفيان أمرابط كأساسيان في مباراة غلطة سراي التركي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، ضمن مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الفريقان عن تشكيلتيهما الأساسية، حيث يتواجد حكيم زياش ضمن التشكيلة الرسمية لغلطة سراي, شأنه شأن مواطنه سفيان أمرابط الذي سيشارك منذ البداية من جانب اليونايتد.

يشار إلى أن المباراة ستقام اليوم الأربعاء بداية من الساعة 18.45 بالتوقيت المغربي على ملعب رامس بارك بإسطنبول.

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