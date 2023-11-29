الحوز: انطلاق أشغال بناء أولى المنازل بجماعتي ابادو وثلاث نيعقوب

هبة بريس

انطلقت يومه الأربعاء، أشغال بناء أولى المنازل بجماعتي ابادو وثلاث نيعقوب إقليم الحوز لفائدة الساكنة المتضررة من الزلزال.

وتأتي هذه الأشغال تبعا لعمل لجان تقنية مكونة من طبوغرافيين ومهندسين معمارين ومكاتب للدراسات ومختبرات وبعد حصول الساكنة على رخص إعادة بناء المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا جراء الزلزال.

هذا ويشار إلى أن الحكومة خصصت، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن المنهارة كليا، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المنازل المنهارة جزئيا.

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