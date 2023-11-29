لاعب تنس مغربي ينسحب من بطولة عالمية بسبب إسرائيل

إنسحب لاعب التنس المغربي يونس العلمي العروسي من ربع نهائي بطولة دولية مقامة حاليا باليونان.

ويأتي إنسحاب لاعب التنس المذكور من المسابقة بعدما وقع في مواجهة منافسين إسرائيليين في دور الربع، حيث رفض مواجهتهما وقرر الإنسحاب.

وتأهل يونس العلمي العروسي إلى دور الربع في نزال الزوجي رفقة زميله السويدي سيمون فروند،.

هذا وينتظر أن يتعرض لعقوبات كبيرة بسبب هذا الإنسحاب.

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