لاعب تنس مغربي ينسحب من بطولة عالمية بسبب إسرائيل
إنسحب لاعب التنس المغربي يونس العلمي العروسي من ربع نهائي بطولة دولية مقامة حاليا باليونان.
ويأتي إنسحاب لاعب التنس المذكور من المسابقة بعدما وقع في مواجهة منافسين إسرائيليين في دور الربع، حيث رفض مواجهتهما وقرر الإنسحاب.
وتأهل يونس العلمي العروسي إلى دور الربع في نزال الزوجي رفقة زميله السويدي سيمون فروند،.
هذا وينتظر أن يتعرض لعقوبات كبيرة بسبب هذا الإنسحاب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
واذا صادفت جزاىريا او اسبانيا ،هل ستنسحب؟ اكيد لا ،اصبحتم فلسطينيين اكثر منهم
العز والنصر انت مغربي حر
بما سينفعه الانسحاب. هل بتحرير فليسطين. راه عبيدة لما أوقفت الحرب وادعا انهم انتصروا بعدما ان دمرت غزة. وقتل ازيد من 16 الف فليسطين. خرج وشكر حزب الله والحوثيين. لم يشكر المواطنين العرب ولا حتى المسؤلين عن ما قاموا به من تضامن
معندكش ذرة نفس ايها صهيوني
هده القيم النبيلة احساس باخوانه في غزة اما ابو عبيدة شكر الدين كانو بجانبه اما الاخرون كانت صفقة سرية بينهم الصمت
Le sport n’a rien avoir avec la guerre de gaza . Beaucoup de marocains réfléchissent avec le cœur pas avec le cerveau.
Le sport n’a rien avoir avec la guerre de gaza . Beaucoup de marocains réfléchissent avec le cœur pas avec le cerveau.
Question de principes . Il faut respecter sa décision . Vu le genocide que pratique Isreal sur les palestiniens , il ne faut pas être arabe ou musulman pour réagir .
كثر الاغبياء عندنا في كل المجالات.
بماذا سينفع انسحابك القضية الفلسطينية؟ بهذا الانسحاب ستدمر مسيرتك الرياضية وستجلب لنفسك مشاكل انت في غنى عنها.
كان عليك انت تنازلهم وان انتصرت فارفع العلم الفلسطيني امام العالم وحتما ستتعرض ربما للعقاب ولكن على الاقل ستكون عرفت بالقضية.
لقد انسحبت جبانا واهديت انتصارا للاسرائيليين ربما لا يستحقانه.
كم كثر فيكم الاغبياء والبلداء يابناء وطني.