لاعبو ريال مدريد يسخرون من هدف مبابي أمام نيوكاسل

سخر لاعبو ريال مدريد من الطريقة التي جاء بها هدف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد شاهدوا اللعبة التي احتسبت ركلة جزاء، واتفقوا جميعا على أنها غير صحيحة.

وقال لاعبو ريال مدريد: “إذا أطلق الحكم صافرة هكذا لصالحنا، لظلوا يتحدثون عنها لمدة 3 أيام”.

وكانت اللعبة، قد أثارت الكثير من الجدل في الصحافة الأوروبية وخاصة البريطانية.

كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، استبعاد البولندي توماش كوياتكوفسكي، حكم تقنية الفيديو في موقعة الأمس، من التواجد في مباراة ريال سوسيداد مع ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد أن طلب كوياتكوفسكي من سيمون مارسينياك، حكم الساحة، في مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، مراجعة الفار لاحتساب ركلة الجزاء المثيرة للجدل.

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