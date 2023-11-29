لاعبو ريال مدريد يسخرون من هدف مبابي أمام نيوكاسل

لاعبو ريال مدريد يسخرون من هدف مبابي أمام نيوكاسل

2023-11-29 / 17:19
0

سخر لاعبو ريال مدريد من الطريقة التي جاء بها هدف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد شاهدوا اللعبة التي احتسبت ركلة جزاء، واتفقوا جميعا على أنها غير صحيحة.

وقال لاعبو ريال مدريد: “إذا أطلق الحكم صافرة هكذا لصالحنا، لظلوا يتحدثون عنها لمدة 3 أيام”.

وكانت اللعبة، قد أثارت الكثير من الجدل في الصحافة الأوروبية وخاصة البريطانية.

كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، استبعاد البولندي توماش كوياتكوفسكي، حكم تقنية الفيديو في موقعة الأمس، من التواجد في مباراة ريال سوسيداد مع ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد أن طلب كوياتكوفسكي من سيمون مارسينياك، حكم الساحة، في مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، مراجعة الفار لاحتساب ركلة الجزاء المثيرة للجدل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زياش وأمرابط أساسيان في قمة غلطة سراي ضد مانشستر يونايتد

زياش وأمرابط أساسيان في قمة غلطة سراي ضد مانشستر…

2023-11-29 / 17:50
Photo of لاعب تنس مغربي ينسحب من بطولة عالمية بسبب إسرائيل

لاعب تنس مغربي ينسحب من بطولة عالمية بسبب إسرائيل

2023-11-29 / 17:31
Photo of إستقالة مدرب جديد في البطولة الإحترافية

إستقالة مدرب جديد في البطولة الإحترافية

2023-11-29 / 16:02
Photo of في بلاغ رسمي.. الجامعة ترد على تصريحات بورزوق

في بلاغ رسمي.. الجامعة ترد على تصريحات بورزوق

2023-11-29 / 15:11
Photo of جمهور الوداد الرياضي يطالب برحيل الناصيري

جمهور الوداد الرياضي يطالب برحيل الناصيري

2023-11-29 / 13:56
Photo of رئيس فريق أمين عدلي يهدد بمنع لاعبيه الأفارقة من المشاركة في “الكان”

رئيس فريق أمين عدلي يهدد بمنع لاعبيه الأفارقة من…

2023-11-29 / 13:17
Photo of دوري الأبطال.. مواجهة أوروبية بطعم مغربي بين زياش وأمرابط

دوري الأبطال.. مواجهة أوروبية بطعم مغربي بين زياش وأمرابط

2023-11-29 / 11:30
Photo of دوري الأبطال.. بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ثمن النهائي

دوري الأبطال.. بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ثمن النهائي

2023-11-28 / 23:11
Photo of برشلونة يفوز على بورتو ويتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

برشلونة يفوز على بورتو ويتأهل إلى ثمن نهائي دوري…

2023-11-28 / 23:03
Photo of عادل رمزي يكشف أسباب الخسارة أمام الجيش الملكي

عادل رمزي يكشف أسباب الخسارة أمام الجيش الملكي

2023-11-28 / 21:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق