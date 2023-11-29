“سمح ليا الله يرحم الوالدين ندوز”…هكذا هو حال شوارع سطات

2023-11-29 / 17:22
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محمد منفلوطي_هبة بريس

“سمح ليا الله يرحم الوالدين ندوز”…، مشاهد لمواطنين وسائقين بمدينة سطات وهم يتوسلون أصحاب العربات والباعة الجائلين السماح لهم بالمرور ببعض النقاط كزنقة الذهيبية وزنقة الشهداء وبعض الساحات وأمام المساجد…

مشاهد صادمة لمواطنين وهم يتعرضون لوابل من السب والشتم والكلام النابي، لالشيء سوى أنهم طالبوا هؤلاء المحتلين بافساح المجال لهم للمرور، فمنهم من يسارع إلى فك الحصار ومنهم من يرفض، ومنهم من يركن إلى الخلف وكأن في أذنيه وقرا… وأحيانا يسارع مواطنون آخرون لتحريك العربة من الطريق بدل صاحبها …

نعم، الجميع يقدر الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من المجتمع، لكن القانون لا يمنحها حق التسلط على الشارع العام وتعريض مواطنيه للخطر بدعوى أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تقتضي ذلك…

إن ظاهرة احتلال الشوارع والأزقة بسطات في تزايد خطير، وحتى إن ساحات الكثير من المساجد باتت بدورها مستباحة، وأن سيارات الاسعاف التي تقل موتى المسلمين بعد أداء صلاة الجنازة، تجد صعوبة بالغة في تخطي الحصار المضروب على ساحات المساجد، بسبب انتشار عربات الخضروات والشاحنات والسيارات وهي محملة بالخضر والباعة، ونهيق الدواب وروثهم يعطي المكان نكهة خاصة…

هناك أيضا العديد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، اتخذت من الشارع العام مكانا لعرض منتوجاتها وتثبيت لوحات وحواجز تمنع التوقف، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذا النزيف…

وتساءل كثيرون هل الأمر يتعلق باستسلام مع رفع الراية البيضاء في وجه هؤلاء؟ أم أن الأمر يتعلق بغياب سياسة حكيمة وتدبير معقلن لتدبير هذا القطاع الذي يتطاول على جمالية المدينة ويعيق حرية التنقل ويهدد الأمن الروحي للمواطنين.

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