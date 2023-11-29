البيضاء: خضارة “سوق بزيل” يعبرون عن استيائهم بسبب إقصائهم من “السوق النموذجي”

2023-11-29 / 17:02
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أميمة نشار - هبة بريس

عبر خضارة سوق بزيل بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، عن غضبهم جراء قرار اخلائهم من السوق، وعدم استفادتهم من سوق نموذجي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة ظروفهم المعيشية .

وقال أحد الخضارة في تصريح لـ”هبة بريس”: “نطالب السلطات بإيجاد حل في أقرب وقت و الرجوع الى اماكننا”.

وأضاف آخر “عمر هذا السوق اكثر من 50 سنة و هو مورد رزقنا الأساسي و أنا المعيل الوحيد لأسرتي”، مسترسلا بالقول: “كنحس بالحكرة لطردنا من السوق وتركنا دون بديل أو استفادة”.

وتابع أحد الخضارة “نحن متضررين جدا من هذا القرار فالسوق هو لقمة عيشنا الوحيدة و هو مورد رزق العديد من الأسر و لأزيد من خمسين سنة”

وًأشار الى أن الحلول البديلة ليست كافية فالسوق الجديد لا يتسع لكافة الخضارة لكونه لايتسع لأكثر من 50 شخص في حين أن الخضارة بالسوق القديم يبلغ عددهم أزيد من 400 شخص، ما يجعل الاستفادة غير معممة.

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