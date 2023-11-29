عبودة المصري..بائع كشري بشوارع طنجة يفتح قلبه “لهبة بريس”

2023-11-29 / 16:38
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هبة بريس - مكتب طنجة

أجرت جريدة “هبة بريس ” لقاء مصورا مع الشاب عبد الجواد عبد الوهاب الشهير بلقب “عبودة المصري ” الذي يمتهن بيع أطباق من المطبخ المصري بشوارع طنجة ، أبرزها طبق الكشري الذي يلقى اقبالا كبيرا من الزبناء .

عبودة المصري الذي فتح قلبه لموقع “هبة بريس ” أبدى اعجابه بحفاوة وكرم المغاربة منذ أن وطأت قدماه أرض المملكة اللمغربية ، مؤكدا أنه لم يحس يوما بالغربة رغم بعده عن أهله وبلده مصر ، قائلا :” من يوم دخلتي المطار وأنا بحس بكلمة مرحبا مرسومة على وش المغاربة ..”.

وأضاف المتحدث قائلا في التصريح ذاته ، إنه خاض تجربة عمل في كل من فاس والرباط قبل أن يلتحق بعروس الشمال (طنجة) التي أسرته بجمالها وعفوية ساكنتها مشبها إياها بمدينة الاسكندرية المصرية ، لافتا الى أن طبق الكشري الذي يقدمه يلقى اقبالا كبيرا لدى زبائنه ..

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