في بلاغ رسمي.. الجامعة ترد على تصريحات بورزوق
ردت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تصريحات الدولي السابق حمزة بورزوق، بعدما وجه إتهامات خطيرة للناخب الوطني وليد الركراكي.
وقالت الجامعة في بلاغ رسمي إن تصريحات بورزوق غير مسؤولة وضمت الكثير من الإفتراءات، بعد حديثه عن طريقة عمل وليد الركراكي بشأن إستدعاء لاعبي البطولة الاحترافية ومدى تأثير ذلك على توقف البطولة الاحترافية في تواريخ فيفا.
وأضافت: “تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية إدانتهما لمثل هذه التصريحات التي لا تستند لأي أسس منطقية وواقعية بل الاكثر من ذلك تسيء للشخص نفسه قبل أن تسيء للمنظومة الكروية بجميع مؤسساتها”.
وتابع البلاغ: “وتذكر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأنها لن تتوان في اللجوء إلى المساطر القانونية لكل من تخول له نفسه المساس بسمعة المنتخب الوطني بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي وطاقمه الذي يستعد بكل جدية للاستحقاقات القادمة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
من حق أي شخص ابدي بالرأي الخاص به . و الجامعة يجب أن تتقبل هذه التصريحات . و من وجهت النضر الخاصة بورزوق عندو الصح في ما قال .
ما يجب انتقاده هو من هب ودب ،بدأ يتحدث عن أسياده.الرگراكي مدرب وانسان عظيم ونزيه.على بورزوق أن يبتعد عن الاعلام لأن له منتسبوه الأكفاء.الركراكي والسيد لقجع رجلان يستحقادة الاشادة.
الى المعلق الغير معروف ليكن في علمك ان التشهير بشخص معلوم و بدون دلاءل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية اعتمادا على الدعوى المقدمة من طرف المشهر به
الاخ رجاوي باينة،والدليل أنك لا تميز بين ابداء الرأي والاتهامات الباطلة.
علينا أن ننظر إلى الأشياء المهمة ونترك التفاهات الأخ بورزوق أبدى رأيه الشخصي ولايفرضه على شخص ما ورأيه في محله وسي الركراكي كباقي المدربين اللذين مروا على المنتخب المغربي وحظه كان كبيرا في كأس العالم بقطر .فهو لغاية الآن لم يستقر على تشكيلة مثالية لزميلنا في كأس أفريقيا التي ستقام بكوديفوار السنة المقبلة ولاعلى الأخ الكراسي ان يظهر حنكته مع الأفارقة
مالنا ف كوريا الشمالية . يقول لي بغا . هاد الجامعة على سبا … وًراه عندو الحق … واش جبران وًعملود ديرهوم معا زياش وًحكيمي … واش فيراري هي الجولف … البطولة عيانة مافيهاش وألو
يجب احترام الرأي المعارض للإشارة فأنا مع ما قله بورزوق
المشروع الوحيد الناجح في المغرب وبشهاءة الجميع يتم انتقاذه. سبحان الله.