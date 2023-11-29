في بلاغ رسمي.. الجامعة ترد على تصريحات بورزوق

في بلاغ رسمي.. الجامعة ترد على تصريحات بورزوق

2023-11-29 / 15:11
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ردت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تصريحات الدولي السابق حمزة بورزوق، بعدما وجه إتهامات خطيرة للناخب الوطني وليد الركراكي.

وقالت الجامعة في بلاغ رسمي إن تصريحات بورزوق غير مسؤولة وضمت الكثير من الإفتراءات، بعد حديثه عن طريقة عمل وليد الركراكي بشأن إستدعاء لاعبي البطولة الاحترافية ومدى تأثير ذلك على توقف البطولة الاحترافية في تواريخ فيفا.

وأضافت: “تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية إدانتهما لمثل هذه التصريحات التي لا تستند لأي أسس منطقية وواقعية بل الاكثر من ذلك تسيء للشخص نفسه قبل أن تسيء للمنظومة الكروية بجميع مؤسساتها”.

وتابع البلاغ: “وتذكر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأنها لن تتوان في اللجوء إلى المساطر القانونية لكل من تخول له نفسه المساس بسمعة المنتخب الوطني بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي وطاقمه الذي يستعد بكل جدية للاستحقاقات القادمة”.

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