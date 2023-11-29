بطل مسلسل “بطن الحوت” لهبة بريس:”في قوانين حصلت ونزلت فلازم نلتزم بها”

نجلاء مزيان: هبة بريس

في ظل الأزمة التي يعيشها صناع العمل الدرامي “بطن الحوت” عقب تغريم الشركة المنتجة مليون جنيه و منع الممثلين من التعامل مع مخرج العمل أحمد فوزي صالح، على إثر تجسيد تيكتوتكر لأحد الأدوار.

علق النجم المصري محمد فراج على القرار الذي اتخدته نقابة المهن التمثيلية بمصر، في حق صناع العمل المثير للجدل، قائلا ” دي حاجة مقدرش أقول فيها كثير،لأن مفيهاش كلام كثير،في قوانين حصلت ونزلت فلازم نلتزم بها”.

و أضاف بطل “بطن الحوت” في حوار مع جريدة هبة بريس :”غير كده المشكلة كمان الحمد لله ظهرت في أول عرضه، ولحد دلوقتي مفيش حاجة مقصرة خالص والحمد لله رد الفعل عالي مع الناس، و دي حاجة بحمد ربنا عليها جدا عشان نكمل كدا على طول”.

وجدير بالذكر أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كشف عن العقوبات التي تعتزم النقابة إقرارها، بخصوص أزمة تشغيل غير النقابيين وكل من يخالف قوانين النقابة، بعد ظهور أحد مستخدمي تطبيق تيك توك، في مشهد من مسلسل “بطن الحوت”.

وقال زكي في تصريحه الأخير إن النقابة اعتزمت تغريم الشركة المنتجة لمسلسل “بطن الحوت” مليون جنيه، ومنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل.

وأضاف أن من يتعاون مع صالح يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب، معلنا تقديم شكوى ضد المخرج لدى نقابة المهن السينمائية.

ويشار إلى أن اتحاد النقابات الفنية عقدت اجتماعا طارئا، على إثر أزمة مسلسل “بطن الحوت” مع نقابة الممثلين، حيث أصدر الاتحاد قرارات جديدة، بحضور كل من: المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمنتج محمد العدل، والدكتور سمير فرج.

وقرر الاتحاد الرجوع الى القوانين واللوائح المنظّمة للعمل في النقابات الفنية، وفي حال وجود أي مخالفات قانونية يُحال الموضوع إلى النقابة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب.

كما قرر الاتحاد عدم تشغيل أعضاء لا ينتسبون الى النقابات الفنية إلا بموجب تصريح عمل مسبق قبل التصوير يستحصلون عليه من النقابة المختصة، وكذا تعطيل القرار الصادر من النقابة في ما يخص المخرج فقط وإحالة الأمر إلى نقابة المهن السينمائية لاتخاذ الإجراء المناسب.

وأطلق مسلسل “بطن الحوت” قبل أيام على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتأثر في أحداثه بقصة قابيل وهابيل، مقدما دراما اجتماعية معاصرة.

المسلسل تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، وباسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد، وعصام عمر، وحسام الحسيني، ويوسف عثمان، وسماح أنور، وعبد العزيز مخيون، وبسمة

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