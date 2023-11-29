مثير.. متابعة ناشط فايسبوكي بـ3 ملفات في يوم واحد بأكادير

هبة بريس : اكادير

بشكل مثير للاهتمام وفي سابقة من نوعها بمحاكم المغرب ، تمت متابعة الناشط الفايسبوكي “عادل لمزوق” ابن المعتقلة حبيبة زيلي المعروفة إعلاميا بـ “المرأة الحديدية” ، حيت توبع يوم امس الثلاثاء 28 نونبر الجاري، بالمحكمة الابتدائية بأكادير في ثلاثة ملفات قضائية في نفس اليوم.

وفي اتصال هاتفي ب ” هبة بريس” اكد المزوق ، انه إمتثل أمام الهيئة القضائية بمحكمة اكادير، في ثلاث قضايا جنحية تحمل أرقام: 2023/2102/1055، و2023/2102/9600، و2023/2102/9596. وقد وجهت إليه تهم التشهير والقذف وإهانة هيئة منظمة، بناءً على تصريحاته الصحفية ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي ،في ملفات يدافع فيها عن قضية والدته المعتقلة بالسجن بتهم ” مفبركة ” وفي اطار محاكمة غير عادلة بسبب خروقات واضحة في ملف قصيتها، وهذا ما دفعه للخروج إعلاميا مطالبا بالانصاف وبالمحاكمة العادلة لوالدته.

وأوضح عادل المزوق أن محاكمته يوم امس الثلاثاء “تميزت بخصوصيات غريبة إذ ترتبط جميعها بنفس الأطراف أو الشهود أو ممثل المطالبين بالحق المدني، والذي كان في السابق يشغل منصب وزير، وخلال الجلسة، أشار دفاع أحد المطالبين بالحق المدني إلى أن التبليغ عن الفساد عبر الإعلام ومنصات التواصل يعد جريمة، وأن المتهم لا يحق له إنشاء صفحة على فيسبوك، والإدلاء بتصريحات، وهذا الأمر بحسب تصريح الناشط الفايسبوكي يتنافى بشكل صارخ مع الدستور المغربي الذي يكفل حرية التعبير والصحافة، وتتعارض أيضاً مع مضمون الخطابات الملكية السامية التي تحث على الإبلاغ عن الفساد بالطرق القانونية.

و أكد لمزوق في تصريحه أمام المحكمة، حسب افادته للموقع، أن ما يقدمه من وقائع كان مستنداً إلى أدلة موضوعية ضمن إطار قانوني، مشيراً إلى أنه كان يتواصل مع ملك البلاد ويمارس حقه في التعبير والتبليغ عن ما يظنه جرائم، وهو واجب وطني ملقى على عاتق كل مواطن مغربي، وأضاف لمزوق أن الأدلة والفيديوهات المتضمنة في الملفات الثلاثة تثبت براءته وأن هذه القضايا ليست إلا محاولة لتضليل العدالة وتقويض حقه في التعبير والإبلاغ عن ما يعتقده جرائم وتسليط الضوء على قضية والدته المعتقلة ظلماً.

وأفاد لمزوق أن “ ان دفاع المطالب بالحق المدني قد طالب بتعويض مدني قدره مليوني درهم، واكتفى دفاع صاحب الملف الثالث بتقديم مذكرة المطالب المدنية، وانتهت جلسة محاكمته بالإعلان عن تاريخ نطق الحكم بتاريخ يوم 12 دجنبر القادم.

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