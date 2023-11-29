بطن الحوت..اتحاد النقابات الفنية يعقد اجتماعا طارئا ويلغي قرار منع التعامل مع مخرجه

القسم الفني: هبة بريس

عقد اتحاد النقابات الفنية اجتماعا طارئا، على إثر أزمة مسلسل “بطن الحوت” مع نقابة الممثلين، حيث أصدر الاتحاد قرارات جديدة، بحضور كل من: المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمنتج محمد العدل، والدكتور سمير فرج.

وقرر الاتحاد الرجوع الى القوانين واللوائح المنظّمة للعمل في النقابات الفنية، وفي حال وجود أي مخالفات قانونية يُحال الموضوع إلى النقابة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب.

كما قرر الاتحاد عدم تشغيل أعضاء لا ينتسبون الى النقابات الفنية إلا بموجب تصريح عمل مسبق قبل التصوير يستحصلون عليه من النقابة المختصة.

وبخصوص منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح، مخرج مسلسل “بطن الحوت”، تم تعطيل القرار الصادر من النقابة في ما يخص المخرج فقط وإحالة الأمر إلى نقابة المهن السينمائية لاتخاذ الإجراء المناسب.

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد قرر تغريم الشركة المنتجة لمسلسل “بطن الحوت” مليون جنيه لإشراك “التيك توكر” كروان مشاكل في المسلسل.

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