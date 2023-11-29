جمهور الوداد الرياضي يطالب برحيل الناصيري

طالبت الجماهير الودادية داخل المغرب وخارجه من جديد بضرورة رحيل رئيس الفريق ”سعيد الناصري”، خصوصا بعد النتائج السلبية الأخيرة.

فبعد موسم صفري، خسر الوداد الرياضي لقب الدوري الأفريقي، وبدأ دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بطريقة سيئة، ناهيك عن هزيمته الثقيلة أمام الجيش الملكي في البطولة.

وترى جماهير النادي الأحمر أن إعادة هيكلة الفريق إداريا وتقنيا أمرا لا مناص منه، وسلمت فئة عريضة بأهمية اعتماد نظرة شمولية لمشاكل الفريق وتغليب المصلحة العامة على الخاصة علاوة على منح الفرصة لأبناء النادي ومرجعياته الكروية والتدبيرية في قيادته والإشراف على شؤونها.

وكانت إدارة الوداد قد فشلت في ضمان استمرارية توهج النادي، إضافة إلى خروجه من جل المسابقات الموسم الماضي، وظهوره بوجه شاحب هذا الموسم، ناهيك على تغيير عدد من الأطقم التقنية للفريق دون أن يجد طريقه نحو سكته الطبيعية ما جعل فئة عريضة من جماهير النادي ترى أن الخلل يظل بنيويا خاصة ما يهم الجانب التدبيري والإداري للقلعة الحمراء.

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