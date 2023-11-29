سلا.. الأساتذة ينزلون للشوارع احتجاجا على “القانون الأساسي الجديد”

2023-11-29 / 13:57
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هبة بريس - سلا

نظم العشرات من رجال ونساء التعليم، صباح يومه الأربعاء، مسيرة احتجاجية ضد القانون الأساسي الجديد.

واحتشد عدد كبير من الأساتذة بمنطقة باب لمريسة بمدينة سلا، رافعين شعارات رافضة للقانون الأساسي الجديد.

وعبر الأساتذة عن رفضهم مقترح الحكومة بتجميد القانون الأساسي في أفق مناقشته، مطالبين بالسحب النهائي للقانون.

وأكد الأساتذة مواصلتهم لأشكالهم الاحتجاجية من إضرابات عن العمل ووقفات، الى حين تحقيق مطلبهم الأول والمتمثل في سحب “القانون الأساسي”.

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تعليق واحد

  1. ليس في سلا وحدها بل بكل ربوع المملكة و الفايسبوك يعج بالفيديوهات، و النظام الأساسي يجب سحبه و ليس تجميده بكلمات و مصطلحات غير قانونية

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