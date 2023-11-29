الرئيس الفلسطيني: “لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة”

2023-11-29 / 13:44
0
هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن “قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين”.

وقال عباس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه “لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة”، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

ودعا لوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، مؤكدا أن “التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيس غياب الحقوق وتجاهلها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تعلن حظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة

فرنسا تعلن حظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة

2023-11-29 / 13:18
Photo of وعكة صحية مفاجئة تدخل أمير الكويت المستشفى

وعكة صحية مفاجئة تدخل أمير الكويت المستشفى

2023-11-29 / 10:18
Photo of “حماس” توافق على تمديد الهدنة في قطاع غزة لـ 4 أيام

“حماس” توافق على تمديد الهدنة في قطاع غزة لـ…

2023-11-29 / 09:39
Photo of تحرير 30 أسير فلسطيني جلهم من النساء والأطفال

تحرير 30 أسير فلسطيني جلهم من النساء والأطفال

2023-11-28 / 22:26
Photo of “حماس” تدعو إيلون ماسك لزيارة غزة للاطلاع على مجازر الاحتلال

“حماس” تدعو إيلون ماسك لزيارة غزة للاطلاع على مجازر…

2023-11-28 / 20:34
Photo of تسليم 12 محتجزا إسرائيليا في غزة للصليب الأحمر

تسليم 12 محتجزا إسرائيليا في غزة للصليب الأحمر

2023-11-28 / 19:49
Photo of بعد جهود متواصلة.. إنقاذ عمال علقوا 16 يوما بنفق منهار في الهند

بعد جهود متواصلة.. إنقاذ عمال علقوا 16 يوما بنفق…

2023-11-28 / 16:35
Photo of السنوار.. رجلٌ اعتبرته اسرائيل ميتًا فخلق المفاجأة

السنوار.. رجلٌ اعتبرته اسرائيل ميتًا فخلق المفاجأة

2023-11-28 / 16:19
Photo of بايدن: لن نتخلى عن العمل لتحقيق حل الدولتين

بايدن: لن نتخلى عن العمل لتحقيق حل الدولتين

2023-11-28 / 09:33
Photo of صور ملتقطة بطائرات مسيرة تكشف حجم الدمار في غزة- (صور)

صور ملتقطة بطائرات مسيرة تكشف حجم الدمار في غزة-…

2023-11-27 / 23:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق