الرئيس الفلسطيني: “لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة”

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن “قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين”.

وقال عباس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه “لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة”، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

ودعا لوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، مؤكدا أن “التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيس غياب الحقوق وتجاهلها”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0