رئيس فريق أمين عدلي يهدد بمنع لاعبيه الأفارقة من المشاركة في “الكان”

رئيس فريق أمين عدلي يهدد بمنع لاعبيه الأفارقة من المشاركة في “الكان”

2023-11-29 / 13:17
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قال رئيس نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، فرناندو كارو، والذي يمارس فيه الدولي المغربي أمين عدلي، إنه من غير المقبول برمجة كأس أمم أفريقيا وسط الموسم الكروي، نظرا لتأثير ذلك على الأندية الأوروبية التي يلعبون معها.

وشدد فرناندو كارو، في حوار له مع صحيفة “كولنر شتات أنتسايغر”، أن مستعدا للدخول في صراع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتغيير توقيت الكان ، مردفا أن أحد أهدافه ضمن مجموعات العمل التابعة له في رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو تحسين برمجة المباريات الدولية بشكل لا يتعارض مع مصالح الأندية.

وأضاف كارو في السياق نفسه: “نتحقق أيضا مما إذا كانت هناك سبل قانونية يمكن اللجوء إليها لمنع حرماننا من لاعبينا الأفارقة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا”، مردفا في رده على ما إذا كان هذا الموقف واقعيا:“ ليس واقعيا، ولا أريد أن أمنع أحدا من اتخاذ هذه الخطوة. بالطبع أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين إذا شاركوا في النسخة المقبلة من الكان”.

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