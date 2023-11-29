انهال عليه بقطع خشب.. سطات تهتز على واقعة جريمة ق.تل

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مصالح الأمن بسطات تسابق الزمن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لفك خيوط جريمة قتل ذهب ضحيتها شخص يعتقد أنه تعرض لضرب قاضية من قبل شخص آخر صعد إلى شرفة منزلهم وألقى بقطعة خشب عبارة عن ” قرطة”، بعد أن وجه له تحذيرات بالابتعاد عن باب منزلهم على حد تعبير مصادرنا…

فيما رجحت كصادر أخرى، أن يكون الضحية والمشتبه فيه ضمن جلسة خمر قبل أن تتطور الأمور بينهما إلى مشادات كلامية ومنها إلى وقوع جريمة قتل.

مصادرنا قالت بأن جثة الضحية تم ايداعها مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، فيما تم اعتقال المشتبه فيه وحجز أداة الجريمة، في انتظار استكمال مجريات التحقيق التي تباشرها مصالح الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، التي تبقى كفيلة لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء هذه الفاجعة.

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