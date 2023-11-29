وزارة التعليم تعلن إدماج “تيسير” في الدعم الاجتماعي المباشر

2023-11-29 / 12:56
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الشروع بدءا من يوم الجمعة فاتح دجنبر 2023 إلى غاية الـ24 منه، في صرف المنح المالية برسم الشطر الثالث والأخير للموسم الدراسي 2022/2023

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه تقرر إدماج برنامج “تيسير” في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وجاء في ذات البلاغ، أنه “تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج “تيسير”، أنه سيتم ابتداء من يوم الجمعة فاتح دجنبر 2023 إلى غاية الـ24 منه، الشروع في صرف المنح المالية برسم الشطر الثالث والأخير للموسم الدراسي 2022/2023”.

وتأتي هذه العملية، تفعيلا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة مع صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بالتدبير المفوض لبرنامج “تيسير” من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

ووفق المصدر ذاته، فسيتم صرف هذه المنح على مستوى وكالات القرب التابعة لمؤسسات الدفع المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وكذلك عن طريق التحويلات البنكية بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين الذين يتوفرون على حساب بنكي.

كما سيتم، بناء على قرارات لجنة القيادة لبرنامج “تيسير” المتخذة خلال الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2023، إدماج برنامج “تيسير” في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سينطلق في شهر دجنبر المقبل.

وبالنسبة للأسر التي لم تستخلص مبالغها المالية برسم السنوات الفارطة، يضيف البلاغ ذاته، فسيعتبر انقضاء أجل التحويلات المالية بمثابة آخر أجل لاستخلاص مستحقاتها المالية في إطار برنامج “تيسير”.

وللمزيد من المعلومات، دعت الوزارة المعنيين إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني: https://tayssir.cdgprevoyance.ma.

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