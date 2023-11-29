نشرة إنذارية: هبات رياح قوية بعد غد الجمعة بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية مرتقبة، بعد غد الجمعة، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هبات رياح قوية (من 70 إلى 95 كلم/س) مرتقبة بكل من تطوان، والحسيمة، وشفشاون، وكرسيف، وتازة، وذلك ابتداء من منتصف الليل إلى غاية السادسة مساء من بعد غد الجمعة.

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