نشرة إنذارية: هبات رياح قوية بعد غد الجمعة بهذه المناطق
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية مرتقبة، بعد غد الجمعة، بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هبات رياح قوية (من 70 إلى 95 كلم/س) مرتقبة بكل من تطوان، والحسيمة، وشفشاون، وكرسيف، وتازة، وذلك ابتداء من منتصف الليل إلى غاية السادسة مساء من بعد غد الجمعة.
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6 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
على المدن المعنية بالأمر أخذ الحيطة والحذر من هاته العواصف الرملية ..
الحمد لله على كل حال والقادم سيكون أفضل إن شاء الله.بهطول الأمطار..
المدن الشرقية والجنوبية معروفة بالعواصف وهبات الرياح القوية ..
نسأل الله تعالى السلامة والعافية للجميع..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..