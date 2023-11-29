ظفر بجوائز في الكان و مرشح للأوسكار..أسماء المدير تعرض “كذب أبيض” بمهرجان مراكش

2023-11-29 / 12:26
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نجلاء مزيان: هبة بريس

على هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان مراكش،عرض الفيلم الوثائقي المغربي “كذب أبيض” يوم أمس الثلاثاء بقاعة الوزراء بقصر المؤتمرات وسط حضور قوي لصناع الفرجة السينمائية و الجمهور المغربي.

وتحكي أسماء المدير في “كذب أبيض” عن بعض الأحداث في حياتها خاصة مع والديها و جدتها، و التي تزامنت مع فترة سنوات الرصاص.

وفي هذا الصدد، قالت أسماء المدير إنها اشتغلت على هذا الفيلم لسنوات وأن هذا العمل لم يكن ليتحقق دون الدور الذي قام به والديها و جميع الطاقم المشرف عليه.

وأعربت المخرجة ذاتها عن شكرها و امتنانها لجميع الفنانين الذين هنؤوها بهذا التتويج العالمي، و الذي ذكرها بفرحة كأس العالم “على حد تعبيرها”.

وأضافت المتحدثة ذاتها خلال تصريحها لجريدة هبة بريس أنها تحس بالفخر كونها أدخلت الفرحة في قلوب والديها و جدتها الذين شاركوها بطولة هذا الفيلم الوثائقي.

و جدير بالذكر أن المركز السينمائي المغربي أعلن في وقت سابق عن ترشيح فيلم “كذب أبيض” للمخرجة أسماء المدير، الذي تشارك الجزيرة الوثائقية في إنتاجه، ليكون المنافس الرسمي ضمن السباق العالمي السنوي على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. وتأتي تلك التوقعات ضمن احتفاء عدد من النقاد البارزين حول العالم بجودة الفيلم، وبأسلوبه المميز الذي يجمع بين السينما الروائية والوثائقية.

وظفر العمل الوثائقي على جائزتين في مهرجان كان السينمائي ضمن فئة “نظرة ما”، وهما جائزة أفضل إخراج وكذلك جائزة العين الذهبية، واستطاع أيضا حصد الجائزة الكبرى لمهرجان سيدني السينمائي في أستراليا، كما اختير للمشاركة في مهرجان كارلوفي فاري العريق في التشيك، وكذلك مهرجان دربان السينمائي في جنوب أفريقيا، وأخيرا في مهرجان ملبورن السينمائي بأستراليا كذلك، ثم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

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