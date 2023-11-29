دوري الأبطال.. مواجهة أوروبية بطعم مغربي بين زياش وأمرابط

ستكون مباراة غلطة سراي التركي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، برسم الجولة الخامسة من منافسة دوري أبطال أوروبا، فرصة لعشاق أسود الأطلس لمتابعة صدام مغربي يجمع حكيم زياش وسفيان أمرابط.

ويلتقي مجددا، حكيم زياش، لاعب فريق غلطة سراي التركي، وسفيان أمرابط ، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مواجهة تجمع فريقيهما، مساء الأربعاء 29 نونبر 2023، في ملعب “علي سامي ين” في مدينة إسطنبول، برسم الجولة الخامسة “قبل الأخيرة” لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعدما مؤخرا رفقة المنتخب الوطني المغربي تانزانيا، برسم التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم “مونديال 2026”.

ولن تكون المباراة سهلة على الطرفين، إذ أن فوز أحدهما يعني الرفع من حظوظه، بنسبة كبيرة، للتأهل إلى دور ال16، ذلك أن الفريق التركي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط في المجموعة الأولى، بينما نظيره الإنجليزي يحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط، فيما يحتل بايرن ميونخ الألماني المركز الأول برصيد 12 نقطة، وقد حسم تأهله إلى دور ال16، متبوعا بفريق كوبنهاجن الدانماركي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضا.

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