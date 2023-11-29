رسميا.. أستراليا تحظر استيراد السجائر الإلكترونية

2023-11-29 / 11:17
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستحظر استيراد السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة اعتبارا من الأول من يناير، في خطوة سارعت الجهات الطبية إلى الترحيب بها.

وقال وزير الصحة مارك بتلر، إن الحظر المفروض على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد يهدف إلى عكس الزيادة “المقلقة” في معدلات تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب.

وكشفت أستراليا للمرة الأولى عن حظر الاستيراد في أيار/مايو لكنها لم تحدد موعدًا للبدء بتنفيذ القرار.

وقال بتلر، إن شركات السجائر الإلكترونية روّجت لمنتجاتها على أنها وسيلة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.

وأشار إلى أن طرح هذه السجائر “لم يكن المقصود منه بيعها كمنتج للترفيه، خاصة لأطفالنا، لكن هذا ما أصبح عليه الأمر”.

وأضاف “الغالبية العظمى من السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين، والأطفال أصبحوا مدمنين عليها”.

وقالت الحكومة في بيان، إن واحدًا من كل سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما يستخدم السجائر الإلكترونية.

واستشهدت بـ “أدلة ثابتة” على أن الشباب الأستراليين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة لتدخين التبغ بثلاثة أضعاف.

وقالت الحكومة إنه سيتم أيضًا تقديم تشريع في عام 2024 لحظر تصنيع أو الإعلان أو استيراد السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة في أستراليا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البندقية تفرض “ضريبة” للحد من السياحة المفرطة

البندقية تفرض “ضريبة” للحد من السياحة المفرطة

2023-11-24 / 17:16
Photo of حقنة “فيلر” فاشلة تودي بحياة شابة

حقنة “فيلر” فاشلة تودي بحياة شابة

2023-11-22 / 17:48
Photo of أم تختطف ابنها للحصول على فدية من والده

أم تختطف ابنها للحصول على فدية من والده

2023-11-20 / 11:08
Photo of تقرير: الشعور بالوحدة يعادل تدخين 15 سيجارة يوميا

تقرير: الشعور بالوحدة يعادل تدخين 15 سيجارة يوميا

2023-11-17 / 10:40
Photo of نجاح أول عملية زرع لعين كاملة في العالم

نجاح أول عملية زرع لعين كاملة في العالم

2023-11-10 / 16:11
Photo of مصر.. نقل طفل نابغة من الابتدائي إلى الجامعي مباشرة

مصر.. نقل طفل نابغة من الابتدائي إلى الجامعي مباشرة

2023-11-09 / 13:31
Photo of لهذا السبب.. بريطانيا تحظر “غاز الضحك”

لهذا السبب.. بريطانيا تحظر “غاز الضحك”

2023-11-08 / 10:57
Photo of دراسة: الفئران لديها “مخيلة مكانية”

دراسة: الفئران لديها “مخيلة مكانية”

2023-11-07 / 13:05
Photo of لحماية مواطنيها من السمنة.. كولومبيا ترفع الضرائب على الطعام والمشروبات

لحماية مواطنيها من السمنة.. كولومبيا ترفع الضرائب على الطعام…

2023-11-04 / 12:50
Photo of بسبب سلوك أطفالهما “السيء”.. مطعم يضاعف فاتورة زوجين

بسبب سلوك أطفالهما “السيء”.. مطعم يضاعف فاتورة زوجين

2023-10-31 / 15:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق