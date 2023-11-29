أخنوش يهنئ سانشيز بإعادة انتخابه.. والأخير يعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات

2023-11-29 / 11:00
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هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بيدرو سانشيز، على إعادة تنصيبه رئيسا للحكومة الإسبانية.

وفي اتصال هاتفي أجراه مع سانشيز، عبر أخنوش عن متمنياته لنظيره الاسباني بـ”كامل التوفيق لتحقيق مزيد من الرقي والازدهار للشعب الإسباني الصديق “.

كماأعرب أخنوش لسانشيز، عن رغبة المملكة المغربية بقيادة الملك في تعزيز المرحلة الجديدة للشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، والقائمة على أسس حسن الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء.

من جهته، كشف سانشيز في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “اكس” أن المحادثة الهاتفية تمحورت حول علاقة الصداقة بين البلدين.

وأعرب سانشيز، خلال المحادثة، عن رغبته في تعزيز جدول الأعمال الثنائي المتفق عليه واستكشاف الفرص الجديدة التي تتيحها هذه العلاقة المتجددة، وكذا العمل على تعزيز العلاقة الوثيقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

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تعليق واحد

  1. هد اخنوش من الحزب اليميني هو اخير من قدم النهاني لرئيس لااسباني سانشيز اليساري اخنوش كان امله ان يفوز الحزب اليمينى مثله حزب للاغنياء .

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