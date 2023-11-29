“حماس” توافق على تمديد الهدنة في قطاع غزة لـ 4 أيام

2023-11-29 / 09:39
7
هبة بريس - وكالات

أفاد مصدر لوكالة “أ ف ب” بأن حركة حماس “أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام”، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الخميس عند الساعة السابعة صباحا.

وقال المصدر إن “لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى اسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط”.

وأعلنت إسرائيل، ليل أمس الثلاثاء، إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا، في اليوم الخامس من الهدنة مع حركة “حماس”، التي بدورها أطلق سراح 10 رهائن إسرائيليين ومدنيين أجنبيين من قطاع غزة.

وجرى أمس الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة يومين إضافيين، بعد انتهاء سريان الاتفاق الأول في الساعة السابعة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الفلسطيني: “لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة”

الرئيس الفلسطيني: “لا دولة في غزة ولا دولة دون…

2023-11-29 / 13:44
Photo of فرنسا تعلن حظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة

فرنسا تعلن حظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة

2023-11-29 / 13:18
Photo of وعكة صحية مفاجئة تدخل أمير الكويت المستشفى

وعكة صحية مفاجئة تدخل أمير الكويت المستشفى

2023-11-29 / 10:18
Photo of تحرير 30 أسير فلسطيني جلهم من النساء والأطفال

تحرير 30 أسير فلسطيني جلهم من النساء والأطفال

2023-11-28 / 22:26
Photo of “حماس” تدعو إيلون ماسك لزيارة غزة للاطلاع على مجازر الاحتلال

“حماس” تدعو إيلون ماسك لزيارة غزة للاطلاع على مجازر…

2023-11-28 / 20:34
Photo of تسليم 12 محتجزا إسرائيليا في غزة للصليب الأحمر

تسليم 12 محتجزا إسرائيليا في غزة للصليب الأحمر

2023-11-28 / 19:49
Photo of بعد جهود متواصلة.. إنقاذ عمال علقوا 16 يوما بنفق منهار في الهند

بعد جهود متواصلة.. إنقاذ عمال علقوا 16 يوما بنفق…

2023-11-28 / 16:35
Photo of السنوار.. رجلٌ اعتبرته اسرائيل ميتًا فخلق المفاجأة

السنوار.. رجلٌ اعتبرته اسرائيل ميتًا فخلق المفاجأة

2023-11-28 / 16:19
Photo of بايدن: لن نتخلى عن العمل لتحقيق حل الدولتين

بايدن: لن نتخلى عن العمل لتحقيق حل الدولتين

2023-11-28 / 09:33
Photo of صور ملتقطة بطائرات مسيرة تكشف حجم الدمار في غزة- (صور)

صور ملتقطة بطائرات مسيرة تكشف حجم الدمار في غزة-…

2023-11-27 / 23:30

‫7 تعليقات

  6. هل هذه الصورة هي غزة فعلا التي تدعي حماس انها انتصرت على إسرائيل. اي انتصار تتكلمون عنه.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق