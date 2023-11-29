الدرويش: حرب غزة أعادت القضية الفلسطينية ورجال التعليم أعادوا القضية التعليمية

محمد منفلوطي - هبة بريس

قال محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إن الحل الآن هو بيد رئيس الحكومة بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لايقاف العمل بالنظام الأساسي، مشيرا أن مصطلح ” التجميد” الذي تطرق له رئيس الحكومة هو مصطلح له دلالات لغوية، وهو قرار موكول للقضاء دون غيره، ولربما كان يقصد رئيس الحكومة بذلك تعديل النظام الأساسي، مناشدا أن لا يترسم هذا المصطلح المتعلق بالتجميد في الحقل التربوي.

وشدد الدرويش على أن مصطلح التجميد هو مصطلح قانوني يجد دسترته في القانون الجنائي وقانون المعاملات والذي يرتبط أساسا بتجميد الممتلكات والأرصدة وماشابه ذلك، أما الإدارة فهناك آليتان للتعامل مع القرارات الصادرة عنها وهي السحب أو الالغاء.

وناشد الدرويش رجال ونساء التعليم الالتحاق بمقرات عملهم رأفة بتلامذتهم، مشددا على أن رسالتهم قد وصلت بشكل واضح وصريح، قائلا: إذا كانت حرب غزة قد أعادت القضية الفلسطينية لتتصدر المشهد العالمي، فإن احتجاجات رجال ونساء التعليم قد أعادت القضية التعليمية إلى واجهة الأحداث الوطنية، وأن رسالتهم قد التقطت.

جاء ذلك على هامش لقاء تلفزي ” نقطة إلى السطر”، والذي عرف حضور يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، الذي أكد بدوره على أن الخروج من هذه الأزمة مرتبط ببناء الثقة وترجمة مخرجات الاجتماعات على أرض الواقع حتى يتم لمسها من قبل المحتجين، مشددا على ضرورة ايقاف النظام الأساسي، مع الزيادة في الأجور، ومعالجة كافة الملفات الفئوية، وتوقيف الاقتطاعات والبحث عن صيغ قانونية لاسترجاع المبالغ المقتطعة.

ودافع علاكوش عن رجال ونساء التعليم ووصفهم بالوطنيين الذين يدافعون عن الثوابت الوطنية والقيم الأخلاقية بمختلف المناطق والمداشر وعلى الحدود، وأنهم حريصون كل الحرص على تعليم أبناء المغاربة، وأن خروجهم للاحتحاج جاء بعد أن أحسوا بالظلم والحكرة، وهم يطالبون بالكرامة اسوة بباقي بني جلدتهم من المنتمين لبعض القطاعات الذين استفادوا من زيادات في الأجور وتحفيزات.

وأكد علاكوش أنهم على اتصال دائم مع التنسيقيات، وهم ينتظرون أجوبة شافية كافية لمطالبهم العادلة، داعيا إلى العمل على إعادة الثقة للعمل النقابي لتعزيز موقفه للإجابة على انتظارات الشغيلة بكل شفافية وجرأة، آملا أن يضع اجتماع الخميس المقبل حدا لهذه الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية.

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