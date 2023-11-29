طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-11-29 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي بكل من مرتفعات الأطلس والهضاب الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

وسيلاحظ نزول قطرات مطرية متفرقة فوق أقصى الشمال الغربي، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية فوق كل من السواحل الشمالية، والسهول الوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما يرتقب هبوب رياح قوية نوعا ما محليا فوق منطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 06 درجات بالهضاب الشرقية، ومرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة، وما بين 10 و 14 درجة بالقرب من السواحل، وأقصى الشمال الغربي، وجنوب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 06 و 10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة العليا، ارتفاعا طفيفا بالمناطق الشمالية والمرتفعات بينما ستنخفض قليلا بباقي الأرجاء الأخرى.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج، ومحليا هادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان والعيون.

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