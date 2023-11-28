دوري الأبطال.. بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ثمن النهائي

دوري الأبطال.. بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ثمن النهائي

2023-11-28 / 23:11
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حجز بوروسيا دورتموند مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتغلبه على ميلان في عقر داره بنتيجة (3-1)، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ثلاثية دورتموند جاءت بأقدام ماركو رويس “ركلة جزاء”، جيمي بينوي جيتينز وكريم أديمي في الدقائق 10، 59 و69، فيما أحرز صامويل تشوكويزي هدف ميلان الوحيد (ق 37).

بهذه النتيجة، حافظ دورتموند على صدارة المجموعة السادسة بوصوله للنقطة 10، فيما تذيل ميلان الترتيب بتوقفه عند 5 نقاط.

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