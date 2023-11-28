برشلونة يفوز على بورتو ويتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

برشلونة يفوز على بورتو ويتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

2023-11-28 / 23:03
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تأهل برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا بعد فوزه على بورتو بهدفين لواحد، مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وكان بورتو السباق إلى التهديف عبر بيبي في الدقيقة 30، ورد عليه كانسيلو بهدف التعادل في الدقيقة 32، قبل أن يوقع فيليكس الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 57.

وضمن برشلونة تأهله إلى دور الثمن بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد بورتو عند 9نقاط في المركز الثاني.

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