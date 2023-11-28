عادل رمزي يكشف أسباب الخسارة أمام الجيش الملكي

عادل رمزي يكشف أسباب الخسارة أمام الجيش الملكي

2023-11-28 / 21:25
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كشف عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي أسباب خسارة فريقه أمام مضيفه الجيش الملكي بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من البطولة الإحترافية.

وقال رمزي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “نحن نمر من فترة حساسة بعد خسارة لقب الدوري الإفريقي لكرة القدم، إذ انهزمنا أمام فريق متواضع في دوري أبطال إفريقيا، والآن نتجرع الهزيمة الثانية على الثواني، وأعتقد أن الجانب الذهني لا زال متأثرا ويجب الاشتغال عليه بشكل كبير”.

وأضاف: “الجيش الملكي استحق الفوز عن جدارة، لأننا تراجعنا إلى الخلف مع بداية الشوط الثاني، وهذا الأمر لم أكن راضيا عليه”.

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