البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي “يقلب الطاولة” على الوداد الرياضي في كلاسيكو مثير

البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي “يقلب الطاولة” على الوداد الرياضي في كلاسيكو مثير

2023-11-28 / 20:13
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حقق الجيش الملكي فوزا مثيرا أمام ضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الثلاثاء بالملعب البلدي للقنيطرة، ضمن الجولة العاشرة من البطولة الإحترافية.

الوداد الرياضي كان السباق إلى التهديف عبر يحيى جبران في الدقيقة 45+12 من ضربة جزاء، وأدرك العربي الناجي التعادل للجيش الملكي في الدقيقة 59، وأضاف خالد آيت أورخان الهدف الثاني للفريق العسكري في الدقيقة 85، قبل أن يضيف لامين دياكيتي ثالث الأهداف في الدقيقة 90.

ولعب الوداد الرياضي بنقص عددي منذ الدقيقة 63، بعدما تحصل مدافعه جمال حركاس على الإنذار الثاني في المباراة، وهو ما استغله فريق الجيش الملكي، الذي نجح في إقتناص ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الجيش الملكي بهذا الفوز رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد الوداد الرياضي عند 13 نقطة في المركز التاسع.

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