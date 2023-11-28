بماذا تعهد بنموسى أمام “الفدراليات الممثلة” لأولياء أمور التلاميذ ؟
هبة بريس _ الرباط
اجتمع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مساء اليوم الثلاثاء 28 نونبر، مع الفدراليات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ
وكشف الوزير خلال هذا الاجتماع أن وزارته ستشتغل على اقتراحات جمعيات أولياء أمور التلاميذ، التي تلح على تقديم دروس الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الزمن المدرسي أيام العطلة المقبلة،
وابرز وزير التعليم أن الوزارة ستوفر دروس دعم استثنائية للتلاميذ و ذلك من أجل ضمان الزمن المدرسي خلال ما تبقى من العام الدراسي الحالي
وأكد بنموسى على ضرورة مواكبة التلاميذ لضمان استمرار الزمن المدرسي، على أمل أن يستأنف الأساتذة والأستاذات عملهم، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والتعليم الخاص.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
على الحكومة ان تتخذ قرارا شجاعا وناجعا بتفويت المؤسسات والمنشات التعليمية العمومية الى القطاع الخاص والشبه العمومي في جميع ربوع المملكة لتكافئ الفرص بين التعليم الخاص والعمومي ووضع جد للاستهتار الذي بعرفه التعليم الوظيفي منذ عقود ببلادنا – فهذا هو الحل الوحيد والاوحد
ابي هريرة البوديري
على الحكومة ان تتخذ قرارا شجاعا وناجعا بتفويت المؤسسات والمنشات التعليمية العمومية الى القطاع الخاص والشبه العمومي في جميع ربوع المملكة لتكافئ الفرص بين التعليم الخاص والعمومي ووضع جد للاستهتار الذي بعرفه التعليم الوظيفي منذ عقود ببلادنا – فهذا هو الحل الوحيد والاوحد
ايها الوزير كحل الكرموسة . المرجوا النضر لحالي أن ليس لدي مجمد لكي احتفظ بالنظام الأساسي او بالأحرى الماسي لان اجري الشهري لا يسمح باقتناء المجمد .و ارجوا النضر في الموضوع
L importe quoi …
لو كنتم تفكرون في تكافؤ الفرص لما دخلتم في شد الحبل خصوصا وان نواياكم ضرب التعليم العمومي وكلنا الله فيكم
علا بن موسى افاكر في تعوض الأسر ادا كانت هناك سنة بيضاء المصاريف ماشي فابور + نقل مدرسي حوك جيبك اعمو را الأسر مهلوكة
كيف ستواكبون أولادنا وهم محرومون من دراستهم لمدة شهرين؟