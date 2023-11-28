بماذا تعهد بنموسى أمام “الفدراليات الممثلة” لأولياء أمور التلاميذ ؟

2023-11-28 / 20:23
0
هبة بريس _ الرباط

اجتمع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مساء اليوم الثلاثاء 28 نونبر، مع الفدراليات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ

وكشف الوزير خلال هذا الاجتماع أن وزارته ستشتغل على اقتراحات جمعيات أولياء أمور التلاميذ، التي تلح على تقديم دروس الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الزمن المدرسي أيام العطلة المقبلة،

وابرز وزير التعليم أن الوزارة ستوفر دروس دعم استثنائية للتلاميذ و ذلك من أجل ضمان الزمن المدرسي خلال ما تبقى من العام الدراسي الحالي

وأكد بنموسى على ضرورة مواكبة التلاميذ لضمان استمرار الزمن المدرسي، على أمل أن يستأنف الأساتذة والأستاذات عملهم، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والتعليم الخاص.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى: نحرص على مواكبة التلاميذ من أجل ضمان الزمن المدرسي

بنموسى: نحرص على مواكبة التلاميذ من أجل ضمان الزمن…

2023-11-28 / 22:01
Photo of “الصحة العامة بإفريقيا”.. آيت طالب يُفصِّل في تحقيق “السيادة الصحية”

“الصحة العامة بإفريقيا”.. آيت طالب يُفصِّل في تحقيق “السيادة…

2023-11-28 / 21:26
Photo of ماء العينين تتهم الحكومة بالكذب على أطر الأكاديميات

ماء العينين تتهم الحكومة بالكذب على أطر الأكاديميات

2023-11-28 / 19:27
Photo of لفتيت يستعرض مضامين “تحديث ورقمنة المصالح الإدارية للجماعات الترابية”

لفتيت يستعرض مضامين “تحديث ورقمنة المصالح الإدارية للجماعات الترابية”

2023-11-28 / 18:58
Photo of علماء يلتئمون بمراكش لاكتشاف عالم النجوم

علماء يلتئمون بمراكش لاكتشاف عالم النجوم

2023-11-28 / 18:16
Photo of لفتيت: “حافلات النقل الحضري كانت في مستوى لا يليق ببلادنا”

لفتيت: “حافلات النقل الحضري كانت في مستوى لا يليق…

2023-11-28 / 17:57
Photo of أزمة التعليم.. الصمدي يستعين بتجربة البيجيدي لحل الأزمة

أزمة التعليم.. الصمدي يستعين بتجربة البيجيدي لحل الأزمة

2023-11-28 / 17:29
Photo of الحموشي يشارك في افتتاح الدورة الـ 91 للجمعية العامة للإنتربول

الحموشي يشارك في افتتاح الدورة الـ 91 للجمعية العامة…

2023-11-28 / 17:13
Photo of إضراب وطني يخيم على قطاع الجماعات الترابية

إضراب وطني يخيم على قطاع الجماعات الترابية

2023-11-28 / 17:04
Photo of التوفيق: أزيد من 4.5 ملايين مستفيد من برنامج محو الأمية منذ انطلاقه

التوفيق: أزيد من 4.5 ملايين مستفيد من برنامج محو…

2023-11-28 / 16:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق