بماذا تعهد بنموسى أمام “الفدراليات الممثلة” لأولياء أمور التلاميذ ؟

هبة بريس _ الرباط

اجتمع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مساء اليوم الثلاثاء 28 نونبر، مع الفدراليات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ

وكشف الوزير خلال هذا الاجتماع أن وزارته ستشتغل على اقتراحات جمعيات أولياء أمور التلاميذ، التي تلح على تقديم دروس الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الزمن المدرسي أيام العطلة المقبلة،

وابرز وزير التعليم أن الوزارة ستوفر دروس دعم استثنائية للتلاميذ و ذلك من أجل ضمان الزمن المدرسي خلال ما تبقى من العام الدراسي الحالي

وأكد بنموسى على ضرورة مواكبة التلاميذ لضمان استمرار الزمن المدرسي، على أمل أن يستأنف الأساتذة والأستاذات عملهم، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والتعليم الخاص.

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